ویٹرنری ڈاکٹرز کی تنخواہ سرکار سے لے کر اپنے کلینک پر ڈیوٹیاں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہیں وصول کرنے والے ویٹرنری ڈاکٹرز ڈیوٹی دینے کے بجائے دفتری اوقات میں ۔۔۔۔

اپنے پرائیویٹ کلینک چلانے میں مصروفِ ہیں ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے محکمہ لائیو سٹاک کا محکمہ فارمرز کے جانوروں کے علا ج معالجہ کی بہتر سولیات کی فراہمی کے لیے بنایا ہوا ہے اس ضمن میں ویٹرنری ڈاکٹر بھی تعینات ہیں جو کہ حکومت سے ماہانہ لاکھوں کی تنخواہیں وصول کر تے ہیں لیکن بعض مفاد پرست ویٹرنری ڈاکٹرز ڈیوٹی دینے کی بجائے اپنے ٹاؤ ٹوں کے ذریعے فارمرز کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں مافیا کے ساتھ مل کر جعلی ویکسین اورسیرم مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں جو جانوروں میں بیماری پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں ،فارمرز کا کہنا ہے کہ محکمہ لائیو سٹاک کے ہسپتالوں اور کلینکوں میں میڈیسن ہونے کے باوجود یہ مفاد پرست جعلی ادویات ویکسین فارمرز کو میں مہنگے داموں دے رہے ہیں جس سے جانوروں کی اموات بھی ہو رہی ہے محکمہ ان مفاد پرست افسران کے سامنے بے بس نظر آرہا ہے ،انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

