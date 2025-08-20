صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فروٹ و سبزی منڈیوں بارے سفارشات کاغذی کارروائیاں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صوبائی حکومت کی واضح ڈائریکشن کے باوجود سرگودھا میں فروٹ و سبزی منڈیوں اور مارکیٹ کمیٹیوں ۔۔۔۔

کی مخدوش اور غیر تسلی بخش حالت زار بہتر بنانے کی سفارشات کاغذی کاروائی ثابت ہوئیں ،ذرائع کے مطابق ایگزیکٹو انجینئر مارکیٹ کمیٹیز صوبائی فنڈ بورڈ کی زیر قیادت اعلی سطحی انسپکشن ٹیم کی جانب سے منڈیوں اور مارکیٹ کمیٹیوں کے دفاتر و ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹس اور بہتری کی سفارشات ضلعی افسران کو ارسال کی گئی تھیں،جن پر عملدرآمد کے حوالے سے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز کو ٹاسک سونپا گیا مگر7ماہ گزرنے کے باوجود عملی طور پر تاحال اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے جبکہ منڈیوں کی انتہائی خستہ حال املاک وچار دیواریوں کی ٹوٹ پھوٹ، سیوریج کے ناقص نظام اور پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی جیسے مسائل میں اس دوران مزید اضافہ ہوا ہے ،اور رہی سہی کسر حالیہ بارشوں نے پوری کر دی جس سے املاک مزید خستہ حالی کا شکار ہو کر رہ گئی ہیں باعث تشویش امر یہ ہے کہ حکومتی ڈائریکشن پر اسیسمنٹ اینڈ پراجیکٹ امپلی منٹیشن کمیٹیاں فعال ہوسکیں اور نہ ہی وصولیوں کے حوالے سے بے ضابطگیوں کی روک تھام کے علاوہ انتظامی امور کے نقائص دور کرنے کیلئے کسی قسم کا اقدام سامنے آ سکا،اور بنیادی سہولیات جیسے امور کی بہتری پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، منڈیوں میں کام کرنیوالے افراد کا کہنا ہے کہ مختلف ادوار میں افسران نے دورے بھی کئے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، مارکیٹ کمیٹیوں کی بد انتظامی اور سیاسی دباؤ بھی عملدرآمد عملدرآمد میں رکاوٹ ہے جس کا ارباب اختیار کو نوٹس لینا چاہئے ۔ 

 

