6خاندانوں کے 18 قادیانیوں نے اسلام قبول کر لیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر 18 افراد نے اسلام قبول کر لیا، تفصیلات کے مطابق 152 شمالی ۔۔۔۔

سوبھاگہ میں مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا محمد خالد عابد ، مفتی محمد جہانگیر حیدر ، محمد زبیر جٹھول اور ان کی ٹیم کے ہاتھ پر 6 خاندانوں کے 18 افراد جن میں محمد سرفراز، نصرت پروین، رمشاء، تصور عباس، زرینہ اور اسکے بیٹے دانش، ذیشان، عاطف، سفیان، محمد عامر، زرینہ ، کاشان، عثمان، سویرا بی بی، شبیر، سونیا بی بی، میر ہادی، باسط علی، دعا فاطمہ، مہرین فاطمہ شامل ہیں نے قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا، جنہیں مولانا خالد عابد، مفتی جہانگیر زبیر جٹھول و دیگر علمائے کرام نے کلمہ طیبہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا، اس موقع پر مولانا خالد عابد کا کہنا تھا کہ الحمداﷲ ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور اس کے اکابرین عقیدہ تحفظ ختم نبوت کیلئے پاکستان میں کردار ادا کر رہے ہیں اور جماعت کی محنت سے ہزاروں قادیانی فتنہ قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں، گزشتہ سال مینار پاکستان پر گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کو دیکھ کر 500 سے زائد قادیانی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ 

 

