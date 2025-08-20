صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا میں نان ٹیچنگ سٹاف کی تربیت کے پہلے مرحلے کا آغاز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا میں ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ سنٹر کے زیر اہتمام نان ٹیچنگ سٹاف کی۔۔۔۔

 تربیت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ اس پروگرام کا مقصد نئے تعینات ہونے والے ملازمین کی استعداد کار میں اضافہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بہتر طریقے سے سرانجام دے سکیں۔پہلے مرحلے میں مجموعی طور پر چار ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے گا ،اس سلسلے کی پہلی ورکشاپ نئے تعینات ہونے والے 19 لیب اٹینڈنٹس کے لیے منعقد کی گئی جس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 

 

