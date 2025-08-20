مسئلہ کشمیر دنیا بھر کی نظروں میں ہے ، حکومت اس کو حل کرکے دم لے گی،ملک ضیاء الحق
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان کی جانب سے کشمیر کا مسئلہ عالمی عدالت میں لے جانے اور آبی جارحیت کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے۔۔۔۔
کیلئے حکومت وقت کی کوششیں قابل تعریف ہیں اور آنیوالے دنوں میں اس کے مثبت نتائج برآمد ہونگے ،ڈویژنل جنرل سیکرٹر ی پاکستان مسلم لیگ ن علماء مشائخ ونگ ملک ضیاء الحق نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں کشمیر کا مسئلہ نہ صرف اجاگر ہوا ہے بلکہ اقوام متحدہ نے بھی اس کو حل طلب مسئلہ مان لیا ہے جو پاکستان کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے اس وقت کشمیر دنیا بھر کی نظروں میں ہے۔ اور انشاء ا ﷲ موجودہ حکومت اس مسئلہ کو حل کرکے دم لے گی۔