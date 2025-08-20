صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر عثمان منہاس صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کے رکن مقرر

  • سرگودھا
ڈاکٹر عثمان منہاس صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کے رکن مقرر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے ڈین فیکلٹی آف فارمیسی پروفیسر ڈاکٹر عثمان منہاس کو صوبائی ۔۔۔۔

کوالٹی کنٹرول بورڈ،پنجاب کا رکن مقرر کر دیا گیا۔پروفیسر ڈاکٹر عثمان منہاس کو پنجاب کی مختلف جامعات کے نامزد پروفیسرز اور ڈینز میں سے ایک جامع انٹرویو کے بعد منتخب کیا گیا۔ ان کی تعیناتی کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی جس کی پنجاب کابینہ نے بھی توثیق کی۔ ڈاکٹر قیصر عباس نے اس تعیناتی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر عثمان منہاس کو مبارکباد دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

4سال بعد دو لاکھ 72 ہزار سٹریٹ لائٹس کی مرمت، بحالی کا آغاز

55 چرچز، 20 گردواروں ،4 مندروں کو مرمت و بحال کیا جائیگا

جناح ہسپتال: 450 سینیٹری ورکرز کو 4 ماہ سے تنخواہ نہ ملی

خستہ حال سیوریج لائنز تبدیلی کے منصوبے تعطل کا شکار

گدھوں کے گوشت کی برآمد پنجاب حکومت سے سفارشات طلب

ہر گاڑی کا رجسٹریشن نمبر مالک کے شناختی کارڈ سے منسلک ہوگا

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر