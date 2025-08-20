ڈاکٹر عثمان منہاس صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کے رکن مقرر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے ڈین فیکلٹی آف فارمیسی پروفیسر ڈاکٹر عثمان منہاس کو صوبائی ۔۔۔۔
کوالٹی کنٹرول بورڈ،پنجاب کا رکن مقرر کر دیا گیا۔پروفیسر ڈاکٹر عثمان منہاس کو پنجاب کی مختلف جامعات کے نامزد پروفیسرز اور ڈینز میں سے ایک جامع انٹرویو کے بعد منتخب کیا گیا۔ ان کی تعیناتی کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی جس کی پنجاب کابینہ نے بھی توثیق کی۔ ڈاکٹر قیصر عباس نے اس تعیناتی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر عثمان منہاس کو مبارکباد دی ہے ۔