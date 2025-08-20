تھانہ اینٹی کرپشن میانوالی میں آج کھلی کچہری لگائی جائیگی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا مدثر حنیف بھٹی کی جانب سے حکومت پنجاب اور۔۔۔۔
ڈائریکٹر جنرل، اینٹی کرپشن کی خصوصی ہدایات پر آج 20اگست2025کو تھانہ اینٹی کرپشن میانوالی میں دن1بجے کھلی کچہری لگائی جائے گی جس میں وہ براہ راست عوام کی شکایات سنیں گے اور موقعہ پر احکامات دیں گے ۔ اس کے علاوہ عوام کو کرپٹ عناصر کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن میں کاروائی کروانے کے متعلق آگاہی دیں گے تاکہ ارض وطن سے کرپشن جیسا ناسور کا خاتمہ کیا جا سکے ۔