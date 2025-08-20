صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ میں چینی کی شدید قلت‘ عوام سراپا احتجاج بن گئے

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار )تحصیل بھیرہ، جس کی آبادی تین لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے ، اس وقت چینی کی شدید قلت کا سامنا کر رہی ہے ۔۔۔۔۔

 دستیاب معلومات کے مطابق، شہر میں صرف ایک مجاز ڈیلر کے پاس 50کلو کے صرف 240تھیلوں کا سٹاک موجود ہے ، جہاں سے عوام اور دکاندار سرکاری نرخوں پر چینی خرید سکتے ہیں۔اس کے برعکس، ذخیرہ اندوز اور سٹاکسٹ 50کلو کا تھیلا 9500سے 9900روپے میں فروخت کر رہے ہیں، جبکہ چھوٹے دکانداروں نے سرکاری نرخوں پر چینی نہ ملنے کے باعث فروخت بند کر دی ہے ۔سماجی رہنماؤں محمد ارشد، غلام رسول، فتح محمد اور محمد اقبال کا کہنا ہے کہ مافیا کے دباؤ کے باعث انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے ۔انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیاسی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے چینی مافیا کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کریں اور عوام کو سرکاری نرخوں پر چینی کی فراہمی یقینی بنائیں۔

 

