جماعت اسلامی حلقہ خواتین ضلع خوشاب کے زیر اہتمام الشان یوتھ کنونشن کا انعقاد

  • سرگودھا
جماعت اسلامی حلقہ خواتین ضلع خوشاب کے زیر اہتمام الشان یوتھ کنونشن کا انعقاد

جوہرآباد (نمائندہ نیا)جماعت اسلامی حلقہ خواتین ضلع خوشاب کے زیر اہتمام نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کیلئے۔۔۔۔

 ایک عظیم الشان یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ کی رکن محترمہ مریم جمیلہ، حلقہ شمالی پنجاب کی نائب ناظمہ آصفہ نے بطور مہمانانِ خصوصی شرکت کی۔ مقررین نے طالبات کو اسلامی اصولوں کے مطابق کامیاب زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر 14اگست کے حوالے سے کوئز مقابلہ بھی منعقد ہوا۔ آخر میں میٹرک میں نمایاں نمبر حاصل کرنے والی طالبات کو انعامات دیے گئے اور نوجوانوں کے مسائل کے حل کیلئے کمیٹیوں کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس کنونشن میں سدرۃ، فاطمہ، رفیعہ سعید، شائستہ ظفر اور دیگر عہدیداران سمیت مختلفسکولوں کی طالبات نے بھرپور شرکت کی۔

 

