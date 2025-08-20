صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایس پی صدر کا پہاڑی ندی نالوں کی طغیانی سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

  • سرگودھا
ڈی ایس پی صدر کا پہاڑی ندی نالوں کی طغیانی سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

جوہرآباد (نمائندہ نیا)ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایت پر ڈی ایس پی صدر ذوالفقار حسن نے پہاڑی ندی نالوں کی ۔۔۔۔

طغیانی سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران وہ ایس ایچ او جوہرآباد صدر، ایس ایچ او کٹھہ سگھرال اور دیگر پولیس افسران کے ہمراہ متاثرین سے ملے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرین کی امداد کیلئے مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیئے گئے ہیں جہاں تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے عوام کو یقین دہانی کروائی کہ خوشاب پولیس ان کی جان و مال کے تحفظ کیلئے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔

 

