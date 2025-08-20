صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفر گڑھ روڈ پر ریفلیکٹر سائن نہ ہونے پر حادثات میں اضافہ

  • سرگودھا
(نمائندہ ُنیا )جوہر آباد کے پوش علاقہ سول لائن سے گزرنے والی مصروف ترین شاہراہ مظفر گڑھ روڈ پر ریفلیکٹر سائن نصب نہ ہونے کے۔۔۔۔

 باعث حادثات کی شرح خوفناک حد تک بڑھ گئی ، سڑک پر روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں اور رات کے وقت یہ شاہراہ تاریکی میں ڈوبی رہتی ہے اس سڑک سے ملحقہ آبادیوں کو جانیوالی رابطہ سڑکات پر مڑنے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا اور نتیجہ حادثے کی صورت میں نکلتا ہے ۔ علاقہ کے مکینوں کے مطابق محض ریفلیکٹر سائن نہ ہونے کی وجہ سے اس روڈ پر کئی سنگین حادثات ہو چکے ہیں انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے استدعا کی مسافروں کی زندگیوں کے تحفظ اور حادثات کی روک تھام کیلئے روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو اس شاہرہ پر نیون لائٹس لگانے اور اور سڑک کے دوبوں اطراف کی آبادیوں کا جانیوالی رابطہ سڑکوں پر ریفلیکٹر سائن نصب کرنے کا پابند بنایا جائے ۔ 

 

