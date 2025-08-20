صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھوری روڈ خستہ حال، درختوں کی شاخیں ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ، حادثات معمول

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار) دھوری روڈ کی دونوں اطراف کنارے نہ ہونے کے باعث ہر وقت سنگین حادثے کا خدشہ رہتا ہے۔۔۔۔

 ، جبکہ سڑک کے اطراف موجود جنگلی درختوں کی بڑھتی ہوئی شاخیں ٹریفک کی روانی میں شدید رکاوٹ بن رہی ہیں۔علاقہ مکینوں ذوالفقار علی، محمد رفیق، طاہر عباس، محمد شریف اور رشید احمد کے مطابق سڑک کے دونوں جانب کئی فٹ گہرے کھڈوں کے باعث چھوٹے موٹے حادثات روزانہ کا معمول بن چکے ہیں، جو کسی بڑے سانحے کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔اہلیانِ علاقہ نے صوبائی وزیرِ قانون و مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ اور ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ دھوری روڈ کے دونوں اطراف زمین کو سڑک کے برابر بلند کیا جائے اور درختوں کی شاخوں کی فوری کٹائی کی جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔

 

