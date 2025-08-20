ڈاکٹر غوث خان نیازی کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ
جوہرآباد (نمائندہ نیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے ضلعی صدر ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی نے سیلابی صورتحال کے باعث ۔۔۔۔
یونین کونسل ناڑی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جاوید اقبال اعوان ناڑی، یعقوب طارق اور دیگر مقامی افراد سے صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کیں،کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا تاہم شہر سے گزرنے والے برساتی نالے کے تنگ ہونے کی وجہ سے آس پاس کے گھروں اور قبرستان میں پانی داخل ہو گیا۔ کچھ علاقوں سے پانی نکال دیا گیا ہے جبکہ بعض گھروں میں تاحال پانی کھڑا ہے ۔