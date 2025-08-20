صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خوشاب کی نورپور تھل میں کھلی کچہری ،سائلین کی شکایات سنیں ،احکامات جاری

  • سرگودھا
ڈی پی او خوشاب کی نورپور تھل میں کھلی کچہری ،سائلین کی شکایات سنیں ،احکامات جاری

جوہرآباد (نمائندہ نیا) وزیراعلیٰ مریم نواز کے وژن کے تحت عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے کم کرنے کیلئے۔۔۔۔

 ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے نور پور تھل میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی ایس پی خطیب الرحمن، ایس ایچ او نورپور توقیر حسین سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے ۔ ڈی پی او نے مرد و خواتین سائلین کی شکایات سنیں اور موقع پر احکامات جاری کیے ۔ ایک تحریری شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے اے ایس آئی محمد اصغر کو معطل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا کہ عوام کو انصاف کی فراہمی اور ان کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ایچ ایم آئی ایس کی ناقص کارکردگی، مریضوں کومشکلات، حکام کو کوسنے لگے

انتظامیہ دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے الرٹ

فیڈمک کمرشل زون کے مرکزی سبزہ زار میں شجرکاری کاآغاز

سپورٹس کمپلیکس شورکوٹ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز

ڈینگی لارواکی تلفی میں معمولی غفلت بھی ناقابل برداشت:ڈی سی

ٹو بہ :ڈی سی کاپی ایس ای آر تربیتی سنٹر کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر