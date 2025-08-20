ڈی پی او خوشاب کی نورپور تھل میں کھلی کچہری ،سائلین کی شکایات سنیں ،احکامات جاری
جوہرآباد (نمائندہ نیا) وزیراعلیٰ مریم نواز کے وژن کے تحت عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے کم کرنے کیلئے۔۔۔۔
ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے نور پور تھل میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی ایس پی خطیب الرحمن، ایس ایچ او نورپور توقیر حسین سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے ۔ ڈی پی او نے مرد و خواتین سائلین کی شکایات سنیں اور موقع پر احکامات جاری کیے ۔ ایک تحریری شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے اے ایس آئی محمد اصغر کو معطل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا کہ عوام کو انصاف کی فراہمی اور ان کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔