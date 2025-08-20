صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طوفانی بارشیں اور انسانی جانوں کا ضیاع ناانصافی کا نتیجہ:شہری

  • سرگودھا
طوفانی بارشیں اور انسانی جانوں کا ضیاع ناانصافی کا نتیجہ:شہری

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)حالیہ طوفانی بارشوں اور انسانی جانوں کے ضیاع پر شہریوں نے اپنے ردِعمل کا اظہار کرتے ہوئے۔۔۔۔

 کہا کہ یہ سب ناانصافی اور ظلم کا نتیجہ ہے ۔تفصیلات کے مطابق سابق کونسلر افتخار بابو نے کہا کہ ملک بھر میں بارشوں، سیلاب اور طوفانوں سے آنے والی تباہی دراصل اس معاشرے میں عدل و انصاف کے فقدان کا نتیجہ ہے ۔ جہاں انصاف قائم ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قوم کو اجتماعی طور پر توبہ اور معافی مانگنی چاہیے ۔نزاکت علی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث جو تباہی آئی ہے ، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے ۔ حکیم مختار انجم نے کہا کہ حالیہ بارشوں اور تباہ کاریوں کے باعث پاکستان کا قیمتی زرِ مبادلہ ضائع ہو رہا ہے ۔ یہ تباہی موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے جس کے لیے مربوط منصوبہ بندی کی ضرورت ہے ۔ علی فرحان نے کہا کہ ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کے مناسب انتظامات ہوتے تو شاید ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ محکمہ موسمیات نے دو ماہ قبل ہی شدید بارشوں کی پیشگوئی کر دی تھی، مگر اس کے باوجود کوئی پیشگی انتظامات نہیں کیے گئے ۔

 

