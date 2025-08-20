صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھی رانی پروگرام :ایمانداری سے جوڑوں کی سکروٹنی کریں،عابد ممتاز

  • سرگودھا
دھی رانی پروگرام :ایمانداری سے جوڑوں کی سکروٹنی کریں،عابد ممتاز

شاہ پور صدر(نامہ نگار ) دھی رانی پروگرام ایک عمدہ پروگرا م ہے جس کی کامیابی کیلئے تمام سرکاری اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہئے۔۔۔۔

 اور ایمانداری سے سکروٹنی کرتے ہوئے مستحق جوڑوں کو اس فہرست میں شامل کیا جائے ، یہ بات اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور عابد ممتاز خان نے ’’پنجاب دھی رانی پروگرام‘‘کے سلسلہ میں ایک میٹنگ میں کہی میٹنگ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چوہدری اجمل منیر ، سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال مرزا عدنان ،ڈپٹی ڈائریکٹر ملک حبیب اللہ میں شریک ہوئے ، چوہدری اجمل منیر نے پنجاب دھی رانی پروگرام کے حوالے سے تحصیل ویری فکیشن کمیٹی کو موصول ہونے والی دس آن لائن درخواستوں کے بارے میں آ گاہ کیا۔جن کی سکروٹنی کی جا رہی ہے ۔ اس کے بعد فہرستوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی : داخلوں کا ہدف پورا نہ ہوسکا ، تاریخ میں ایک ہفتہ توسیع

سی سی ڈی وہاڑی پولیس ٹیم کو اعلیٰ کارکردگی پر انعامات

بیت المال ،ر الیکشن کمیشن کے دفاتر کیلئے زمین کی شناخت کی ہدایت

ڈاکٹر اعجاز انجم ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر خانیوال تعینات

ٹبہ سلطانپور :اپنی مدد آپ کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز

مپیکو کا کریک ڈاؤن، سات افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر