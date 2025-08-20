دھی رانی پروگرام :ایمانداری سے جوڑوں کی سکروٹنی کریں،عابد ممتاز
شاہ پور صدر(نامہ نگار ) دھی رانی پروگرام ایک عمدہ پروگرا م ہے جس کی کامیابی کیلئے تمام سرکاری اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہئے۔۔۔۔
اور ایمانداری سے سکروٹنی کرتے ہوئے مستحق جوڑوں کو اس فہرست میں شامل کیا جائے ، یہ بات اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور عابد ممتاز خان نے ’’پنجاب دھی رانی پروگرام‘‘کے سلسلہ میں ایک میٹنگ میں کہی میٹنگ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چوہدری اجمل منیر ، سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال مرزا عدنان ،ڈپٹی ڈائریکٹر ملک حبیب اللہ میں شریک ہوئے ، چوہدری اجمل منیر نے پنجاب دھی رانی پروگرام کے حوالے سے تحصیل ویری فکیشن کمیٹی کو موصول ہونے والی دس آن لائن درخواستوں کے بارے میں آ گاہ کیا۔جن کی سکروٹنی کی جا رہی ہے ۔ اس کے بعد فہرستوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔