44ایکڑ رقبہ پر شجرکاری اسسٹنٹ کمشنر پپلاں نے سرسبز پنجاب مہم کا افتتاح کیا

  • سرگودھا
کندیاں ‘میانوالی(نمائندہ دنیا‘نامہ نگار ‘ڈسٹرکٹ رپورٹر ) اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے چک نمبر 13/ایم ایل میں۔۔۔۔

 44 ایکڑ رقبہ پر پودے لگا کر سرسبز پنجاب شجرکاری مہم کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر سب ڈویژنل فاریسٹ آفیسر پپلاں، طلبہ، اور سول سوسائٹی کے نمائندے بھی موجود تھے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لگائے جانے والے پودوں کی مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے ۔ انھوں نے محکمہ جنگلات کے افسران کو ہدایت کی کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر ماحولیاتی تبدیلیوں سے مؤثر انداز میں نمٹا جائے ۔

 

