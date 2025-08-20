صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم جلوسوں میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 2مقدمات درج

  • سرگودھا
محرم جلوسوں میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 2مقدمات درج

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی میں محرم الحرام کے دوران ذوالجناح کے جلوسوں میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر۔۔۔۔

 تھانہ سلانوالی اور تھانہ فیکٹری ایریا سرگودھا میں علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لیے گئے ۔تھانہ فیکٹری ایریا میں درج ایف آئی آر کے مطابق سلانوالی سے آنے والا ذوالجناح کا ایک جلوس سرگودھا پہنچا، جہاں شرکاء نے نعرے بازی کی۔ جامع مسجد نورانی کے خطیب و امام مولانا عبد الرحمن کی درخواست پر 15نامزد اور 40نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نامزد افراد میں رانا یاور حسین، رانا خاور حسین، پرویز بلوچ، ندیم شاہ، ذوالفقار علی، غلام علی، رانا اشفاق، فضل شاہ، طاہر رانا، سجاد، غضنفر عباس علوی، اور مسعود سلیم شامل ہیں۔ادھر تھانہ سلانوالی پولیس نے نواحی چک نمبر 126 جنوبی میں بغیر اجازت ذوالجناح کا جلوس نکالنے پر 20نامزد اور تقریباً 50نامعلوم مرد و خواتین کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ نامزد افراد میں نوید شاہ باقر، حمزہ، ندیم شاہ، اسد علی، تراب علی، ظفر شاہ، اور احسن شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پانچ اضلاع میں بغیر ویزا غیر ملکیوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

وزیر مواصلات گلگت پہنچ گئے، بحالی کے کاموں کا جائزہ

وزیرِ پٹرولیم سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی ملاقات،توانائی اور معدنی وسائل میں تعاون پر تبادلہ خیال

انسداد ڈینگی مہم:ڈپٹی کمشنر کا کارکردگی پر برہمی کا اظہار

راولپنڈی ڈویژن میں 1151 واٹر فلٹریشن پلانٹس قیام کی تجویز

انسداد پولیو پروگرام اور یوفون کا آگاہی بڑھانے کیلئے اشتراک کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر