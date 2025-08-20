صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قدیمی قبرستان میں بارش کا پانی داخل‘ متعدد قبریں منہدم

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا )کندیاں ایم سی انتظامیہ کی عدم توجہی اور لاپرواہی کے باعث گزشتہ روز ہونے والی بارش کا ۔۔۔۔

پانی محلہ مومن پورہ سے قدیمی قبرستان میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں متعدد قبریں منہدم ہوگئیں۔ سیوریج اور بارش کے پانی کے داخل ہونے سے قبرستان کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے ۔ اہلِ علاقہ نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کو بارشی اور سیوریج کے پانی سے محفوظ بنانے کیلئے ہنگامی اقدامات کیے جائیں اور منہدم قبروں کی تعمیر و مرمت کا بندوبست کیا جائے ۔

 

