حمد و ثنا کی محفلیں منعقد کرکے عاشق رسو ل ؐ ہونے کا ثبوت دیں،سید امیر علی شاہ ،حاجی منیر

  • سرگودھا
شاہ پور صدر(نامہ نگار ) ماہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس ماہ میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفی ؐ کی آمد ہوئی۔۔۔۔

، ہم پر لازم ہے کہ حمد و ثنا کی محفلیں کثرت کے ساتھ منعقد کرکے عاشق رسو ل ؐ ہونے کا ثبوت دیں۔ جب تک ہمارے پاس درود پاک کی طاقت ہے اور عشق رسول ؐدلوں میں موجود ہے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتاہے ۔یہ بات سرپرست اعلیٰ مرکزی نعت کونسل سید امیر علی شاہ ، صدر حاجی منیر ناز نے ربیع الاول کے حوالے سے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم ؐ بنی نوع انسان کے بہترین استاد تھے جو ہمیں ہمیشہ انسانیت کا احترام، محبت، پیار اور دیکھ بھال کا درس دیتے ہیں اگر ہم سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد ؐکے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ 

 

