ریاض الخطیب کالونی سے اغواہونیوالا 7سالہ بچہ بازیاب

  • سرگودھا
ریاض الخطیب کالونی سے اغواہونیوالا 7سالہ بچہ بازیاب

شاہ پور صدر(نامہ نگار )جمعہ کے روز شاہ پور کی ریاض الخطیب کالونی سے اغواہونے والے سات سالہ بچے کو بازیاب کرلیا گیا۔۔۔۔

 ، بعدازاں بچے کو اس کے والد کے حوالے کر دیا گیا۔ شاہ پور میں مغوی بچے کے والد عبدالروف کی جانب سے درج کرائے گئے مقدمے میں بتایا گیا تھا کہ بچے گلی میں کھیل رہے تھے کہ موٹرسائیکل پر سوار دو افراد اس کے بچے عبداللہ کو زبردستی موٹرسائیکل پر بٹھا کر لے گئے ، ڈی پی او نے بچے کی بازیابی کیلئے ایک ٹیم تشکیل دی تھی جس نے جدید ذرائع استعمال کرتے ہوئے بچے کو سرگودہا سے برآمد کرلیا۔ پولیس ذرائع نے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے۔

 

