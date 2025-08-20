صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محلہ عالم آباد میں دو ماہ سے کم وولٹیج کا مسئلہ، واپڈا عملہ کا ناروا رویہ، اہلِ علاقہ سراپا احتجاج

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا ) کندیاں شہر میں بجلی کے ترسیلی نظام کے مسائل دن بہ دن شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔

 شہر کے مختلف محلوں میں ٹرانسفارمرز خراب ہونے کے باعث 16سے 24 گھنٹوں تک بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے ۔ چشمہ روڈ محلہ عالم آباد کے مکین دو ماہ سے بجلی کے کم وولٹیج کا سامنا کر رہے ہیں۔اہلِ محلہ کا کہنا ہے کہ متعدد بار واپڈا آفس میں شکایات درج کروائی گئیں، لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ عملے کی جانب سے ناروا اور ہتک آمیز رویہ اختیار کیا جا رہا ہے ۔ مکینوں کا دعویٰ ہے کہ ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے عملہ رشوت کا تقاضا کر رہا ہے ، حالانکہ وہ باقاعدگی سے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ اہلِ علاقہ نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ واپڈا کندیاں کے عملے کی زیادتیوں اور نااہلی کا فوری نوٹس لیا جائے ۔

 

