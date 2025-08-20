صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
تھانے کے احاطے میں مارکیٹ بنانے کے منصوبے پر کام شروع

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی پولیس نے ملازمین کی فلاح و بہبود کیلئے تھانے کے احاطے میں واقع وسیع اراضی پر ۔۔۔۔

مارکیٹ بنانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے ۔ مارکیٹ میں تقریباً 45 دکانیں تعمیر کی جائیں گی، جن کے تعمیراتی اخراجات دکانداروں سے ایڈوانس میں حاصل کی گئی رقم سے پورے کیے جائیں گے ۔مارکیٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی پولیس شہداء کے بچوں اور بیواؤں کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے گی۔ محکمہ پولیس کے مطابق تھانہ سلانوالی کی نئی، دیو ہیکل عمارت کے احاطے میں ایک قیمتی اور وسیع خالی اراضی موجود ہے ، جس کا ایک حصہ ریلوے روڈ اور دوسرا فاروقہ روڈ سے منسلک ہے ۔یہ اراضی شہر کے وسط میں واقع ہونے کے باعث اربوں روپے مالیت کی ہے ۔ پولیس حکام نے اس رقبے کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا، محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر مارکیٹ کے تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے ، اور ڈی ایس پی سلانوالی سرکل شاہد عنایت بھٹی نے سنگِ بنیاد رکھا۔

 

