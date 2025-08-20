390کلو گرام مضر صحت گوشت برآمد‘چار قصاب گرفتار
کندیاں‘میانوالی (نمائندہ دنیا‘نامہ نگار‘ ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی ڈی ایل تحصیل پپلاں ڈاکٹر مستقیم نے فوڈ اتھارٹی ٹیم کے ۔۔۔۔
ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ایک غیر قانونی سلاٹر ہاؤس سے 390کلو گرام مضر صحت گوشت قبضے میں لے لیا۔ کارروائی کے دوران قصاب طاہر، ریاض، بلال اور اسلم کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ جانوروں کی ہڈیاں بھی بڑی مقدار میں برآمد ہوئیں۔ چاروں قصابوں کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے ۔ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر مطیع الاسلام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو صحت مند گوشت کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے ۔ لائیوسٹاک ٹیم روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ میں قصابوں کی دکانوں کی چیکنگ کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے ۔