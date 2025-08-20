صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

در خت ما حو ل کی ز ند گی کی علامت،موسمیاتی تبدیلی کے خلا ف مضبو ط دفاع :تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
در خت ما حو ل کی ز ند گی کی علامت،موسمیاتی تبدیلی کے خلا ف مضبو ط دفاع :تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلز پارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ در خت ما حو ل کی۔۔۔

ز ند گی کی علا مت اور موسمیاتی تبدیلی کے خلا ف سب سے مضبو ط دفاع ہیں در خت د ر جہ حرارت میں کمی اور با ر ش کے پا نی کو جذ ب کر نے سیلا ب اور لینڈ سلا ئیڈنگ کو بھی کم کر کے ہر لگا یا گیا د رخت آفات کے خلا ف ڈھال اور نسلوں کے لیے ز ند گی کا ذریعہ ہے مو ن سو ن شجرکا ر ی مہم کے حوا لہ سے انہوں نے اپنے پیغا م میں کہا کہ پاکستا ن کو مو سمیاتی تبدیلی کے شدید خطرات کا سامنا ہے شجر کا ر ی مہم علامتی نہیں بلکہ یہ پا کستا ن کے مستقبل کے تحفظ کیلئے ایک اہم قدم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی : داخلوں کا ہدف پورا نہ ہوسکا ، تاریخ میں ایک ہفتہ توسیع

سی سی ڈی وہاڑی پولیس ٹیم کو اعلیٰ کارکردگی پر انعامات

بیت المال ،ر الیکشن کمیشن کے دفاتر کیلئے زمین کی شناخت کی ہدایت

ڈاکٹر اعجاز انجم ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر خانیوال تعینات

ٹبہ سلطانپور :اپنی مدد آپ کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز

مپیکو کا کریک ڈاؤن، سات افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر