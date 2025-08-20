محمد اشرف کانکا سِی آب کیلئے جاری آپریشن کا معائنہ
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے شدید بارش کے بعد نکاسِ آب کیلئے جاری آپریشن کا معائنہ کیا۔۔۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہر میں پانی کی نکاسی کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علاقوں سے جلد از جلد پانی نکال کر معمولاتِ زندگی بحال کیے جائیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ میونسپل کمیٹی کا عملہ دن رات اپنے فرائض انجام دے رہا ہے ، جبکہ سکشن مشینوں اور ڈی واٹرنگ سیٹس کی مدد سے نکاسیِ آب کا عمل جاری ہے ۔ شہر بھر کے تمام ڈسپوزل سٹیشنز فعال اور مکمل ورکنگ پوزیشن میں ہیں۔ اس موقع پر اے ڈی سی جی ڈاکٹر ارشد وٹو بھی ان کے ہمراہ تھے ۔