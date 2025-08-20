صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد اشرف کانکا سِی آب کیلئے جاری آپریشن کا معائنہ

  • سرگودھا
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے شدید بارش کے بعد نکاسِ آب کیلئے جاری آپریشن کا معائنہ کیا۔۔۔

 اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہر میں پانی کی نکاسی کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علاقوں سے جلد از جلد پانی نکال کر معمولاتِ زندگی بحال کیے جائیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ میونسپل کمیٹی کا عملہ دن رات اپنے فرائض انجام دے رہا ہے ، جبکہ سکشن مشینوں اور ڈی واٹرنگ سیٹس کی مدد سے نکاسیِ آب کا عمل جاری ہے ۔ شہر بھر کے تمام ڈسپوزل سٹیشنز فعال اور مکمل ورکنگ پوزیشن میں ہیں۔ اس موقع پر اے ڈی سی جی ڈاکٹر ارشد وٹو بھی ان کے ہمراہ تھے ۔

 

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر