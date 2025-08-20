صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا نے نکاسی آب کا ہنگامی آپریشن فوری شروع کر دیا

  • سرگودھا
واسا نے نکاسی آب کا ہنگامی آپریشن فوری شروع کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودہا شہر میں صبح سے جاری بارش کے پیش نظر واسا نے نکاسی آب کا ہنگامی آپریشن فوری شروع کر دیا۔۔۔

جیل روڈ پر اب تک53 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے ۔ ایم ڈی واسا عزیز اﷲ خان کی ہدایت پر تین سو ورکرز اور سپروائزرز فیلڈ میں متحرک ہیں جبکہ ایس ڈبلیو ایم سی کا عملہ بھی معاونت کر رہا ہے ۔ واسا کی تمام مشینری موقع پر موجود ہے اور ڈسپوزل اسٹیشنز کو بجلی کی بندش کی صورت میں متبادل ذرائع سے چلایا جا رہا ہے ۔ ایم ڈی واسا عزیز اﷲ خان خود فیلڈ میں موجود ہیں اور نکاسی آب کے عمل کی براہِ راست مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے مرکزی شاہرات پر نکاسی آب کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ تعلیمی اداروں کے چھٹی کے اوقات میں عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ واسا کی ٹیمیں نشیبی علاقوں سے بھی پانی کے فوری اخراج کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہیں۔ واضح رہے کہ سرگودہا میں واسا کا قیام صرف پانچ روز قبل عمل میں لایا گیا ہے ۔ 

 

