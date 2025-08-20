صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ میں 2روز سے بارش،نشیبی علاقے زیر آب آ گئے

  • سرگودھا
بھیرہ میں 2روز سے بارش،نشیبی علاقے زیر آب آ گئے

بھیرہ (نامہ نگار) دو روز سے وقفے وقفے سے جاری بارشوں کے باعث شہر کے بیشتر نشیبی علاقے زیرِ آب آ چکے ہیں۔۔۔

 جس سے بچوں، خواتین اور بزرگ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ گرلز ایسوسی ایٹ کالج، ماڈل مارٹ اور قریبی پرائمری مدارس کے سامنے مین سڑک جھیل کا منظر پیش کر رہی ہے ، جبکہ نکاسی آب کا کوئی مؤثر انتظام موجود نہیں۔شہریوں کامران علی، محمد اشرف، عمران ظفر بھٹی، محمد اسلم اور نوید عباس نے احتجاج کرتے ہوئے ایڈمنسٹر یٹر بلدیہ بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ پانی کی نکاسی ممکن ہو سکے اور شہریوں، بالخصوص خواتین، بچوں اور بزرگوں کو ریلیف دیا جا سکے ۔

 

