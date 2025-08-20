سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے ، عاصم شیرمیکن ،غلام فرید انصاری کا حمایت کا اعلان
شاہ پور صدر (نامہ نگار)ممتاز سیاسی رہنما و سابق وائس چیئرمین حاجی غلام فرید انصاری نے شاہ پور سٹی میں۔۔۔
سردار عاصم شیر میکن کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے حلقے میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے منظور کروائے ، جس سے حلقے کا نقشہ ہی بدل گیا ہے ۔جلسے میں حاجی غلام فرید انصاری گروپ کے سینکڑوں کارکنوں نے شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سردار عاصم شیرمیکن نے کہا کہ ان کی سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے ۔ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ان کی اولین ترجیح ہے ۔ عوام کے اعتماد کو کسی صورت ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی۔