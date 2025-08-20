کمشنر کی زیر صدارت ہفتہ وار اجلاس ،کارکردگی رپورٹس پیش
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
، جس میں واسا، ایس ڈبلیو ایم سی، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، میونسپل کارپوریشن، ہائی ویز اور پی ایچ اے کے افسران نے اپنی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹس پیش کیں اور آئندہ اہداف دیے گئے ۔ ایم ڈی واسا عزیز اﷲ خان نے ڈی سلٹنگ، ڈسپوزلز کی فعالیت اور منگل کو ہونے والی بارش کے بعد کیے گئے آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کمشنر نے واسا کے قیام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے مؤثر میکنزم تیار کیا جائے ۔ ایم ڈی واسا نے بتایا کہ زونل شکایات سیلز کے قیام پر کام جاری ہے ۔ اجلاس میں سٹی بیوٹیفکیشن کی پیش رفت اور خوشاب روڈ پر پیدل پل کی مرمت پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ایکسین ہائی ویز نے بتایا کہ مرمت کے لیے ادائیگی ہو چکی ہے اور 15 روز میں کام مکمل کر لیا جائے گا۔ کمشنر نے ایس ڈبلیو ایم سی کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ویلج کمیٹیوں میں میٹرٹ یقینی بنانے اور ڈویڑن کی تمام 18 تحصیلوں کے ہر گاؤں و یونین کونسل کے لیے ماہانہ صفائی شیڈول تیار کر کے نمایاں مقامات پر آویزاں کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سی او میونسپل کارپوریشن کو بھی ہدایت دی کہ شہر کا سروے کرکے تعمیراتی ملبہ فوری طور پر اٹھوایا جائے ۔