صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کی زیر صدارت ہفتہ وار اجلاس ،کارکردگی رپورٹس پیش

  • سرگودھا
کمشنر کی زیر صدارت ہفتہ وار اجلاس ،کارکردگی رپورٹس پیش

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

، جس میں واسا، ایس ڈبلیو ایم سی، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، میونسپل کارپوریشن، ہائی ویز اور پی ایچ اے کے افسران نے اپنی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹس پیش کیں اور آئندہ اہداف دیے گئے ۔ ایم ڈی واسا عزیز اﷲ خان نے ڈی سلٹنگ، ڈسپوزلز کی فعالیت اور منگل کو ہونے والی بارش کے بعد کیے گئے آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کمشنر نے واسا کے قیام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے مؤثر میکنزم تیار کیا جائے ۔ ایم ڈی واسا نے بتایا کہ زونل شکایات سیلز کے قیام پر کام جاری ہے ۔ اجلاس میں سٹی بیوٹیفکیشن کی پیش رفت اور خوشاب روڈ پر پیدل پل کی مرمت پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ایکسین ہائی ویز نے بتایا کہ مرمت کے لیے ادائیگی ہو چکی ہے اور 15 روز میں کام مکمل کر لیا جائے گا۔ کمشنر نے ایس ڈبلیو ایم سی کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ویلج کمیٹیوں میں میٹرٹ یقینی بنانے اور ڈویڑن کی تمام 18 تحصیلوں کے ہر گاؤں و یونین کونسل کے لیے ماہانہ صفائی شیڈول تیار کر کے نمایاں مقامات پر آویزاں کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سی او میونسپل کارپوریشن کو بھی ہدایت دی کہ شہر کا سروے کرکے تعمیراتی ملبہ فوری طور پر اٹھوایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ایچ ایم آئی ایس کی ناقص کارکردگی، مریضوں کومشکلات، حکام کو کوسنے لگے

انتظامیہ دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے الرٹ

فیڈمک کمرشل زون کے مرکزی سبزہ زار میں شجرکاری کاآغاز

سپورٹس کمپلیکس شورکوٹ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز

ڈینگی لارواکی تلفی میں معمولی غفلت بھی ناقابل برداشت:ڈی سی

ٹو بہ :ڈی سی کاپی ایس ای آر تربیتی سنٹر کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر