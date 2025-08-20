صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا تحصیل قائد آباد کاچوہا وڑچھہ کا دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر خوشاب کا تحصیل قائد آباد کاچوہا وڑچھہ کا دورہ

قائدآباد(نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے تحصیل قائد آباد کاچوہا وڑچھہ کا دورہ کیا ۔۔۔

اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیوخوشاب عبدالستار خان، اسسٹنٹ کمشنر قائدآباد حسیب الرحمان، ایکسیئن ایریگیشن خوشاب و دیگر افسران موجود تھے ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے چوہا وڑچھہ کے مقام سے گزرنے والے سیلابی ریلا کا جائزہ لیا اور مقامی لوگوں سے بارش کے بعد پیدا ہونے صورتحال بارے بارے میں دریافت کیا چوہا وڑچھہ کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ ہمارے آس پاس یا چوہا کے ایریا میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا نہ بادل پھٹنے کا کوئی واقعہ پیش آیا پہاڑی علاقوں میں بارش کا پانی معمول کے مطابق ہر سال آتا ہے لیکن کبھی کوئی مسئلہ در پیش نہیں آیا ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے وڑچھہ شریف سے گزرنے والے بارشی پانی کے نہر مہاجر کینال کے لنک پوائنٹ کا وزٹ کیا اوربارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ 

 

