کلورکوٹ :اے سی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک سعید والاکا دورہ
کلورکوٹ (نامہ نگار)کلورکوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے مریم نواز ہیلتھ کلینک سعید والا کا دورہ کیا۔۔۔
اس موقع پر کلینک کا سٹاف بھی ان کے ہمراہ موجود تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کلینک کے مختلف وارڈز اور شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے مریضوں سے علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اور کلینک انتظامیہ کو ہدایت کی کہ عوام کو ہر صورت بہتر طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔انہوں نے صفائی کے انتظامات اور اسٹاف کی حاضری کو بھی چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے کہا کہ حکومت صحت کے شعبے کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔