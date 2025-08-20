زرعی مشینری کیلئے بلا سود قرضوں بارے آگاہی سیشن
میانوالی (نامہ نگار ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب حکومت کا زرعی ترقی کیلئے بڑا اقدام، جدید زرعی مشینری کے حصول کیلئے۔۔۔
بلاسود قرضوں کی فراہمی کا جلد آغاز کیا جا رہا ہے ۔ اس حوالے سے ڈی سی آفس میں آگاہی سیشن منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ اور ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر فیلڈ انجینئرنگ ساجد اختر نے کسانوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مشینری آسان اقساط پر بینک کے ذریعے فراہم کی جائے گی جبکہ چھوٹی مشینری پر 60 فیصد سبسڈی دی جا رہی ہے ۔ کسانوں کو ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات کی فراہمی کیلئے مختلف شہروں میں ایگری مالز بھی بنائے جا رہے ہیں۔