صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی مشینری کیلئے بلا سود قرضوں بارے آگاہی سیشن

  • سرگودھا
زرعی مشینری کیلئے بلا سود قرضوں بارے آگاہی سیشن

میانوالی (نامہ نگار ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب حکومت کا زرعی ترقی کیلئے بڑا اقدام، جدید زرعی مشینری کے حصول کیلئے۔۔۔

 بلاسود قرضوں کی فراہمی کا جلد آغاز کیا جا رہا ہے ۔ اس حوالے سے ڈی سی آفس میں آگاہی سیشن منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ اور ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر فیلڈ انجینئرنگ ساجد اختر نے کسانوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مشینری آسان اقساط پر بینک کے ذریعے فراہم کی جائے گی جبکہ چھوٹی مشینری پر 60 فیصد سبسڈی دی جا رہی ہے ۔ کسانوں کو ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات کی فراہمی کیلئے مختلف شہروں میں ایگری مالز بھی بنائے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نوشہرہ ورکاں:ہسپتال میں صفائی ابتر،ڈاکٹرزوعملہ غائب

کمشنر کا ڈویژن کے ڈپٹی کمشنرز کیساتھ خانکی بیراج کا دورہ

سیالکوٹ:خطرناک عمارتوں کو فوری خالی کرانے کا حکم

چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو کا ٹیکس آفس پنڈی بھٹیاں کا دورہ

نیشنل انٹر کلب بال اینڈ ڈیک ہاکی چیمپئن شپ اختتام پذیر

مین بازار محلہ انصاریاں، پٹھاناں، راجپوتاں کی تعمیر شروع

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر