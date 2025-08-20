ایف بی آر سے مذکرات کامیاب،دکانیں ڈی سیل،کاروباری سرگرمیاں بحال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایف بی آر سے مذکرات کامیاب ہونے اور سیل کی جانیوالی تمام دوکانوں کو ڈی سیل کرنے کے بعد صرافہ بازار میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔۔۔
تفصیلات کے مطابق 12 اگست بروز منگل کو ایف بی آر نے صرافہ بازار میں چھاپے مار کر دوکانوں کو سیل کر دیا تھا جس پر انجمن صرافہ ایسوسی ایشن نے احتجاج ہڑتال کرتے ہوئے اپنے کاربار بند کر دیا تھا، انجمن صرافہ کی ہڑتال میں مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا تمام گروپوں ، سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ، سرگودھا سمال چیمبر اینڈ سمال ٹریڈ انڈسٹریز، غلہ منڈی کے علاوہ دیگر تنظیموں نے بھرپور ساتھ دیا، اس حوالے سے انجمن صرافہ ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ متین احمد قریشی ، عبد السلام ،آصف چشتی، خرم جبار ،مرزا عادل بیگ نے صرافہ ایسویسی ایشن کے دفتر میں خواجہ یاسر قیوم ،محمد حسن یوسف، شیخ ندیم خاور ،ناصر سہگل، مختار مرزا، مرزا سلیمان مغل ، ملک عرفان حیدر، خواجہ احمد حینف، عبد الستار انجم، رحمت قریشی، یوسف سندھو سمیت دیگر تاجروں کا شکریہ ادا کیا،مقررین نے کہاکہ ایف بی آر سے خواجہ یاسر قیوم اور آصف چشتی نے مسلسل مذاکرات کئے تھے جس پر ایف بی آر نے ہماری دوکانوں کو ڈی سیل کرنے کے تحریری احکامات جاری کرتے ہوئے ہماری تمام دوکانوں کو ڈی سیل بھی کر دیا ہے۔