سبزیوں کی قیمتوں میں50فیصد اضافہ:دالیں،چاول اور مرغی کا گوشت بھی مہنگا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موسمی صورتحال کو جواز بنا کر 48گھنٹوں کے دوران سبزیوں کی قیمتوں میں 50 فیصد اضافہ نے صارفین کی چیخیں نکلوا دیں۔۔۔

، جبکہ دالیں اور گوشت بھی غریب اور متوسط طبقہ کیلئے دو وقت کی روٹی بھی دور ہو گئی، تفصیل کے مطابق گزشتہ روز ٹماٹر 150روپے ،آلو 130روپے ،ہر مرچ ، بیگن ، توری 200روپے ،شملہ 300روپے ،کھیرا 120روپے ،ادرک800روپے ، تھوم420روپے ،بھنڈی 240روپے ،گوبھی 280روپے فی کلو تک پہنچ گئی ، جبکہ دال ماش 620روپے ،مسور440 روپے ،ثابت مسور 380روپے ،مونگ 520روپے ،سفید چنا 380روپے ،کالا چنا360روپے ،دال چنا 320روپے ،چاول370روپے فی کلو ہو گئے ، مرغی کا گوشت بھی 40روپے اضافہ کے بعد 660روپے فی کلو تک پہنچ گیا، جس کے باعث صارفین کی قوت خرید جواب دے گئی اور وہ سٹپٹا کر رہ گئے ہیں، اور قدرتی مہنگائی کی آڑ میں مصنوعی مہنگائی کے ذریعے لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے جسے روکنے کیلئے انتظامیہ کی کارکردگی صرف میٹنگز بلانے اورسرکاری اعداد و شمار بڑھا چڑھا کر پیش کرنے تک محدود ہے جبکہ عملی طور پر ناجائز منافع خوری اور سرکاری نرخوں سے زائد پر اشیاء کی فروخت بابت روک تھام مکمل طور پر ٹھپ ہے ، جس پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

