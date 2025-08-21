ملک امیر حیدر سنگھا کا وادی سون میں بارشوں کے نقصانات کا جائزہ
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)سابق چیئرمین ضلع کونسل خوشاب ملک امیر حیدر سنگھا وادی سون میں بارشوں اور پہاڑی ندی نالوں کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے پہنچ گئے ۔
انہوں نے علاقے میں ہونے والے نقصان کا تفصیلی معائنہ کیا، متاثرین کی دلجوئی کی اور بحالی و ریلیف کے لیے ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی کرائی۔ملک امیر حیدر سنگھا نے کہا کہ میری تمام توانائیاں ضلع خوشاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہیں۔ انشاء اللہ اس مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔