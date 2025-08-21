صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک امیر حیدر سنگھا کا وادی سون میں بارشوں کے نقصانات کا جائزہ

  • سرگودھا
ملک امیر حیدر سنگھا کا وادی سون میں بارشوں کے نقصانات کا جائزہ

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)سابق چیئرمین ضلع کونسل خوشاب ملک امیر حیدر سنگھا وادی سون میں بارشوں اور پہاڑی ندی نالوں کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے پہنچ گئے ۔

 انہوں نے علاقے میں ہونے والے نقصان کا تفصیلی معائنہ کیا، متاثرین کی دلجوئی کی اور بحالی و ریلیف کے لیے ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی کرائی۔ملک امیر حیدر سنگھا نے کہا کہ میری تمام توانائیاں ضلع خوشاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہیں۔ انشاء اللہ اس مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا علی پور چٹھہ ہیلتھ سنٹر ، چلڈرن پارک کا دورہ

سیالکوٹ:ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی غفلت ، کوڑے کے ڈھیر

ترقی کیلئے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی:خالد وسیم

اقتدار نہیں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں :بصیرت علی چشتی

گیپکو کے 5 سینئر افسر وں کی اگلے عہدوں پر ترقی، 2 کی اپ گریڈیشن

کارپوریشن انتظامیہ کا پیرا فورس کے ہمراہ شاہین آباد میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن