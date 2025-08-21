کالاباغ سمیت دیگر ڈیم بناکر پاکستان کو بنجر ہونے سے بچایا جاسکتا ، امجد فاروق
بھلوال(نمائندہ دنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما امجد فاروق گوندل نے کہا ہے کہ کالاباغ سمیت دیگر ڈیم بناکر پاکستان کو نہ صرف بنجر ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔۔۔
بلکہ 25 ارب روپے سے زائد مالیت کا پانی سمندر میں گرنے سے بچانے میں بھی مدد مل سکتی ہے اور آنیوالے وقتوں میں اگر پانی ذخیرہ کرنے کیلئے کم از کم 25 ڈیم تعمیر نہ کئے گئے تو 2035تک ملک کو پانی کے شدید بحران کا سامنا کرناپڑیگا اور اس کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہوگی ،انہوں کہا کہ جس طرح بھارت نے پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑا ہے اگر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اربوں روپے کا پانی ضائع ہونے کی بجائے زیر استعمال آسکتا تھا۔