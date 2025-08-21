صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالاباغ سمیت دیگر ڈیم بناکر پاکستان کو بنجر ہونے سے بچایا جاسکتا ، امجد فاروق

  • سرگودھا
کالاباغ سمیت دیگر ڈیم بناکر پاکستان کو بنجر ہونے سے بچایا جاسکتا ، امجد فاروق

بھلوال(نمائندہ دنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما امجد فاروق گوندل نے کہا ہے کہ کالاباغ سمیت دیگر ڈیم بناکر پاکستان کو نہ صرف بنجر ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔۔۔

 بلکہ 25 ارب روپے سے زائد مالیت کا پانی سمندر میں گرنے سے بچانے میں بھی مدد مل سکتی ہے اور آنیوالے وقتوں میں اگر پانی ذخیرہ کرنے کیلئے کم از کم 25 ڈیم تعمیر نہ کئے گئے تو 2035تک ملک کو پانی کے شدید بحران کا سامنا کرناپڑیگا اور اس کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہوگی ،انہوں کہا کہ جس طرح بھارت نے پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑا ہے اگر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اربوں روپے کا پانی ضائع ہونے کی بجائے زیر استعمال آسکتا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی سموگ اور ڈس انفیکشن گن مشین کا افتتاح

نئی تعمیر شدہ دکانوں کا مکمل ڈیٹا اکٹھا کیا جائے ، ڈی سی خانیوال

طالبعلم کی نہم کے امتحانات میں شاندار کارکردگی

رجسٹرار ویمن یونیورسٹی کا برطانیہ کا دورہ مکمل، اہم معاہدے

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، جعلی پتی اور مصالحے برآمد

اینٹی کرپشن کا چھاپہ، اے ایس آئی رشوت لیتے گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن