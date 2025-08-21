منشیات کی روک تھام کیلئے اینٹی نارکوٹکس فورس کو فعال کرنے کا فیصلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں بڑھتے ہوئے منشیات کے رحجان پر اینٹی نارکوٹکس فورس کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔۔۔
اس سلسلہ میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے شعبہ نارکوٹکس کو ڈویژن کی سطح پر فعال کیا جارہا ہے صوبہ کی سطح پر ڈی جی کی تعیناتی کی گئی ہے جبکہ ایکسائز تھانے بھی بنانے کے لیے اقدامات شروع کئے جارہے ہیں ذرائع کے مطابق سرگودھا میں میانوالی کے عیسی خیل میں بنایا جائے گا حکومت نے یہ اقدام نوجوان نسل میں بڑھتے ہوئے منشیات خاص کر آئس کی وبا پر کیا ہے ۔