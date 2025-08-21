محکمہ صحت کی نجکاری ، ڈاکٹرز سمیت 1ہز ار ملازمین کا مستقل دائو پر لگ گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی جانب سے محکمہ صحت کو پرائیویٹائز کر نے پر دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا کے محکمہ صحت کے ایک ہزار کے قریب ملازمین جن میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں کا مستقبل ڈاؤ پر لگ گیا ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق سرگودھا کے ایک سو سے زائد بنیادی ہیلتھ یونٹس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے ان یونٹس کو لینے والوں نے تجربہ کار عملہ کے بجائے تھوڑی تنخواہ پر کم تربیت یافتہ عملہ بھرتی کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جبکہ ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت کی ملازم کش پالیسی کی وجہ سے ملازمین کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے جبکہ اس اقدام سے غریب عوام کو علاج مہنگے داموں ملے گا۔