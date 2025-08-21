صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ صحت کی نجکاری ، ڈاکٹرز سمیت 1ہز ار ملازمین کا مستقل دائو پر لگ گیا

  • سرگودھا
محکمہ صحت کی نجکاری ، ڈاکٹرز سمیت 1ہز ار ملازمین کا مستقل دائو پر لگ گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی جانب سے محکمہ صحت کو پرائیویٹائز کر نے پر دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا کے محکمہ صحت کے ایک ہزار کے قریب ملازمین جن میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں کا مستقبل ڈاؤ پر لگ گیا ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق سرگودھا کے ایک سو سے زائد بنیادی ہیلتھ یونٹس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے ان یونٹس کو لینے والوں نے تجربہ کار عملہ کے بجائے تھوڑی تنخواہ پر کم تربیت یافتہ عملہ بھرتی کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جبکہ ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت کی ملازم کش پالیسی کی وجہ سے ملازمین کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے جبکہ اس اقدام سے غریب عوام کو علاج مہنگے داموں ملے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چناب نگر:گرمی میں بجلی و گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ

جھنگ:چائلڈ لیبر کے خاتمہ کیلئے اقدامات کرنے کا حکم

‘‘ستھرا پنجاب مہم’’ ،اے سی شازیہ رحمان کا مختلف وارڈز کا اچانک دورہ

سڑکوں کے تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں کرینگے :ڈپٹی کمشنر

ڈرینج لائنز کی صفائی اور ڈی سلٹنگ مہم میں تیزی آ گئی

آزادی کی کی قدر فلسطینیوں سے پو چھو:آزاد علی تبسم ،بڑی قربانیوں سے ملی:رانا شعیب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن