سول ہسپتال سٹاف کالونی سے 13سالہ لڑکا لاپتہ ہو گیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سول ہسپتال سٹاف کالونی سے 13سالہ نو عمر پر اسرار طور پر غائب ہو گیا، بتایا جاتا ہے کہ محمد سعید گزشتہ سہ پہر اچانک لا پتہ ہو گیا، اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی ، ورثاء نے اس کے اغواء کا شبہ ظاہر کیا جس پر پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

