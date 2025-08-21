75کروڑ کا امدادی سامان سیلاب متاثرین تک پہنچا دیا ،10ہزار رضا کار امدادی کاموں میں مصروف :طارق خان
موچھ (نمائندہ دُنیا)جماعت اسلامی موچھ کے سیکریٹری اطلاعات طارق خان نے تحریری بیان میں کہا ہے کہ صوبہ خیبرپختونخوا میں الخدمت فاؤنڈیشن کے 10,000 رضاکار سیلاب زدگان کی امداد میں مصروف ہیں۔
اب تک 75 کروڑ روپے مالیت کا امدادی سامان بھی متاثرہ علاقوں تک پہنچایا جا چکا ہے ۔ حالیہ سیلاب کے دوران فاؤنڈیشن کے کئی رضاکار بھی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کو اسمبلی تک جانے والوں کی رکاوٹ عوامی خدمت سے نہیں روک سکتی، اور یہ سفر الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے جاری رہے گا۔