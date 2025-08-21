صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے تحت عوام کو سستے اور آرام دہ سفر کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے چلائی جانے والی الیکٹرک بسوں کا افتتاح نہ ہونے کے باعث عوام میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے ۔

حکومت پنجاب کی جانب سے ضلع خوشاب کو 12 الیکٹرک بسیں فراہم کی گئی تھیں، اور ان کا جشنِ آزادی کے موقع پر حسبِ ضابطہ افتتاح کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن یومِ آزادی خاموشی سے گزر گیا۔ذرائع کے مطابق افتتاحی تقریب سیاسی اکابرین کے درمیان کھینچا تانی کی نذر ہو گئی۔ روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ضلع خوشاب کی دیگر سڑکوں کی مخدوش حالت کے پیش نظر ان بسوں کے لیے صرف ایک روٹ \"خوشاب تا قائد آباد\" فائنل کیا تھا، لیکن ارکان اسمبلی نے اپنے اپنے علاقوں کے لیے بھی روٹس مانگ لیے ، جس کے باعث روٹس کا تعین نہ ہو سکا اور افتتاحی تقریب ملتوی کرنی پڑی۔اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب 25 اگست کو منعقد ہو گی۔

 

