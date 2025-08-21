ایگری کلچر انکم ٹیکس کی وصولی کیلئے تحصیل سطح پر ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کا حکم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت ریجن بھر میں ایگری کلچر انکم ٹیکس کی وصولی کیلئے تحصیل سطح پر ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے۔۔۔
ذرائع کے مطابق ایگری کلچر انکم ٹیکس کی وصولی گزشتہ آٹھ سالوں کے دوران نہ صرف مسلسل نیچے آرہی ہے بلکہ سالانہ اہداف کی تکمیل ایک چیلنج بن کر رہ گئی ہے ، جس پر حکومت پنجاب نے اس حوالے سے کاشتکاروں کے تحفظات دور کرنے اور ان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ کاشتکاروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لئے بھرپور اقدامات کا فیصلہ کیا ہے ۔