ارکان اسمبلی نے سیلاب متاثرین کی مدد کی نہ علاقے کا دورہ کیا

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب میں بارشوں اور پہاڑی ندی نالوں میں آنے والی طغیانی سے ہونے والی تباہ کاریوں کے بعد کسی بھی رکن اسمبلی نے متاثرین کی دلجوئی کے لیے دورہ نہیں کیا۔

 ضلعی انتظامیہ اور اس کے ذیلی ادارے اپنے محدود وسائل کے باوجود متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف رہے اور متاثرین کی بحالی کی کوششیں تاحال جاری ہیں۔شدید بارشوں اور سیلاب نے سب سے زیادہ تباہی وادی سون اور دامن مہاڑ کے علاقوں میں مچائی، لیکن ان علاقوں سے منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی نہ صرف اپنے حلقوں میں نہ پہنچے بلکہ اپنی یونین کونسل کے متاثرہ مواضعات کی بھی خبر نہ لی۔موجودہ صورت حال کے تناظر میں متاثرین کی جانب سے اپنے نمائندوں کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے ۔

 

