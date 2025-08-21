صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی پی ایچ اے کا علی پارک کا دورہ،بارش کے پانی کی نکاسی کا جائزہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے چو دھری محمد ارشد کا دورہ علی پارک، بارش کے پانی کی نکاسی۔۔۔

عوام کو فراہم کی جانے والی تفریحی سہولیات اور پارک کے انتظامی امور کا جائزہ، اہم ہدایات جاری کر دیں، تفصیلات کے مطابق عوام کو مثبت و تفریحی سرگرمیوں کی فراہمی کے حوالہ سے علی پارک کوٹ فرید نئی آبادی میں ترقیاتی منصوبہ جات مکمل کرکے پارک کو عوام کی تفریح کے لئے کھول دیا گیا ہے ، اس حوالہ سے چوہدری محمد ارشد نے اچانک پارک کا دورہ کیا، انہوں نے اپنے دورہ کے دوران بارش کے پانی کی نکاسی کے عمل، پارک کے مختلف حصوں اور تفریحی سہولیات کی فراہمی کے حوالہ سے دی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔

 

