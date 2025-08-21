جوہرآباد: گدھا کھلے مین ہول میں گر گیا ریسکیو 1122 نے بحفاظت نکال لیا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)ضلع صدر مقام جوہرآباد کے گنجان آباد علاقہ بلاک نمبر 6میں رات کے وقت ایک گدھا کھلے مین ہول میں گر گیا۔
مقامی افراد کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم موقع پر پہنچی، جنہوں نے طویل جدوجہد کے بعد گدھے کو صحیح سلامت نکال لیا۔مقامی افراد نے جوہرآباد میں سیوریج کے ناقص نظام اور کھلے مین ہولز پر شدید ردعمل کا اظہار کیا اور اسے بلدیہ جوہرآباد کی عوامی مسائل سے چشم پوشی کی بدترین مثال قرار دیا۔شہریوں نے کہا کہ پورے شہر میں سیوریج کا نظام تباہ ہو چکا ہے اور کھلے مین ہولز انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔