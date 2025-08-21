صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موجودہ حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے :سردار بہادر بابر خان

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا )تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ایڈووکیٹ سردار بہادر بابر خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔۔۔

 آئے روز حکومتی پالیسیوں پر محکمہ بنا کر سرکاری خزانے سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے ، اس کے نقصانات پوری قوم کو بھگتنا ہوں گے ۔ستھرا پنجاب پروگرام شروع کیا گیا ہے جبکہ صفائی کی صورتحال سب کے سامنے ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت اربوں روپے ستھرا پنجاب کے نام پر اپنوں کو نوازنے کے لیے لٹائے جا رہے ہیں، جبکہ صفائی کی صورتحال پہلے سے بھی بدتر ہے ۔ستھرا پنجاب کے لوگ مین بازاروں میں صفائی کر رہے ہیں جبکہ گرد و نواح کی آبادیوں میں گندگی کے ڈھیر ویسے ہی موجود ہیں۔ 

 

