ماہِ ربیع الاول کے سلسلے میں صوبائی سطح پر نعت خوانی کے مقابلے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ اوقاف پنجاب ، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے باہمی اشتراک سے ماہِ ربیع الاول کے سلسلے میں صوبائی سطح پر نعت خوانی کے مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔
اس مقصد کے لیے ضلعی مرحلہ آج صبح 9 بجے جامع مسجد اشرفیہ گول چوک سرگودہا میں ہوگا۔ مقابلے چار کیٹگریز میں ہوں گے جن میں 15 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکیاں، جبکہ 15 سے 25 سال تک کے مرد اور خواتین نعت خواں شامل ہیں۔ شرکاء کے لیے دو عدد حالیہ تصاویر اور عمر کا سرٹیفکیٹ لانا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔ کامیاب نعت خواں صوبائی سطح پر ضلع سرگودہا کی نمائندگی کریں گے ۔