ارشد وٹو ، ایم سی اسٹاف دوسرے روز بھی نکاسی آب کیلئے کوشاں

  • سرگودھا
ارشد وٹو ، ایم سی اسٹاف دوسرے روز بھی نکاسی آب کیلئے کوشاں

بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی خصوصی ہدایات پر اے ڈی سی جی ارشد وٹو اور ایم سی اسٹاف گزشتہ روز ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد دوسرے روز بھی شہر میں نکاسی آب کے کام میں مصروف عمل رہے ۔

اے ڈی سی جی نے جنرل بس اسٹینڈ، کالج روڈ، انڈر پاس محلہ کروڑیاں والا اور دیگر شہری علاقوں کا دورہ کیا، پانی کی نکاسی کا معائنہ کیا اور ایم سی اسٹاف کو خصوصی ہدایات جاری کیں کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل کا بھرپور استعمال کیا جائے ، اور جلد از جلد تمام سڑکوں کو مکمل طور پر کلیئر کروایا جائے ۔بعد ازاں، اے ڈی سی جی ارشد وٹو نے منڈی اور انڈر پاس کے ڈسپوزل اسٹیشنز کا جائزہ لیا اور ان کی مستقل فعالیت برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے خانسر چوک پر واقع ریڑھی بازار اور چشتی روڈ پر میڈینز کی صفائی ستھرائی اور تزئین و آرائش کے جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا۔

 

