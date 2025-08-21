شکایات سیل کی درخواستوں پر عملدرآمد کیلئے کمیٹیاں بنانیکی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے پرائم منسٹر شکایت سیل اور چیف منسٹر پنجاب شکایت سیل کی جانب بھجوائی گئی درخواستوں پر عملدرآمد کی صورتحال بہتر بناتے ہوئے سرگودھا میں ضلعی سطح پر چار ،چار رکنی خصوصی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایات جاری کر دیں۔۔۔
تاکہ مقامی سطح پرہی ان شکایات کو جلدا ز جلد مستقل حل کر کے نمٹایا جا سکے ،ذرائع کے مطابق مقامی سطح پر ازالہ نہ ہونے پر متذکرہ فورمز سے رجوع کرنے والوں کی درخواستیں عملدرآمد کیلئے بھجوائی گئیں، مگر مناسب عملدرآمد نہیں ہو رہا جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیشتر پردرخواستوں پر عملدرآمد کروانے کیلئے متعدد مرتبہ ریمائنڈربھجوائے جا چکے ہیں مگر اسکے باوجود متعلقہ شعبے ایکشن نہیں لے رہے ، جس کے باعث سائلین بدستور مشکلات کا شکار ہیں چاروں اضلاع میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز (جنرل )کی سربراہی میں چار چار رکنی خصوصی کمیٹیوں کو فعال کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کی گئی ہے کہ ترجیح بنیادوں پر ان شکایات کا ازالہ کروانے کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر شکایات کے حل بابت مربوط حکمت عملی اپنا کر رپورٹ ارسال کی جائے ۔